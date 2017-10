Defesa Civil não encontra riscos estruturais em prédios no entorno da Praia da Macumba

Técnicos da Subsecretaria de Defesa Civil constataram que as estruturas dos edifícios no entorno da Praia da Macumba, na Zona Oeste do Rio, não sofreram impactos após desmoronamento de trechos do calçadão e ciclovia.

O órgão, que integra a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), retornou neste sábado (14) ao local após solicitação de moradores. Esta é a quinta vistoria da Defesa Civil na área, onde já havia interditado e isolado com fitas trechos do calçadão, incluindo dois quiosques. Até o momento, nenhuma das visitas feitas em prédios e outras construções apontou para riscos de desabamento, não havendo, portanto, qualquer tipo de interdição referente a moradias. A Guarda Municipal, outro braço operacional da Seop, está monitorando os pontos de interdição 24h por dia.

Para evitar acidentes, a Defesa Civil recomenda que a população respeite os locais de interdição. O órgão também funciona 24 horas e pode ser acionado pelo número 199 (ligação gratuita). A Defesa Civil reforça que está atendendo todos os acionamentos na área e que as interdições ocorreram apenas em trechos em que os técnicos constataram riscos ou projeção de riscos estruturais, o que não é o caso dos prédios.

As quatro vistorias anteriores foram realizadas nos dias 17, 18 e 30 de setembro e na última quarta-feira, dia 11, resultando na verificação dos danos, interdição e isolamento de áreas do calçadão, incluindo dos quiosques que posteriormente sofreram afundamento, e no acionamento dos órgãos responsáveis pelas obras de reparação: a Rio-Águas, a Fundação Geo-Rio e a Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente (Seconserma), que participou da vistoria do último dia 11.