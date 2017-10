Alunos de escola estadual no Rio recebem aulas de italiano

Os alunos do Colégio Estadual Monteiro de Carvalho, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, terão aulas de italiano e um curso livre de design como parte de um projeto formalizado pelo governador Luiz Fernando Pezão.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Istituto Europeu di Design (IED), do Istituto Italiano di Cultura (IIC), do governo da Itália e da Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro.

Com foco na qualificação profissional, o projeto de dupla escola, iniciado neste semestre, formou duas turmas com 52 alunos para participarem da nova modalidade.

As aulas são com professores nativos da Itália e ocorrem duas vezes por semana. O material didático é fornecido pelo IED, escola internacional e referência em educação e design. Para a professora de Italiano, Rachele Loth, essa é uma grande oportunidade para conhecer uma nova cultura. "Abre uma janela para um mundo ainda desconhecido", ressaltou.

Por sua vez, o professor de design Artur Kja destaca a oportunidade que os estudantes terão de experimentar o mundo criativo. "A grande oportunidade do curso é aprender a pensar como designer, percebendo oportunidades do mundo atual", disse. A ideia é que esta iniciativa seja ampliada em 2019 e a escola comece a fornecer ensino médio integral, com aulas livres de design e italiano. Atualmente, a rede estadual conta com cinco escolas interculturais, que oferecem ensino de idiomas como inglês, francês, espanhol, mandarim e turco, além de duas unidades que têm aulas de árabe e coreano.