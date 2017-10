Prefeitos do Rio participam de seminário sobre gestão fiscal na Firjan

O Sistema Firjan e a Comunitas, com apoio da Frente Nacional dos Prefeitos, realizam na próxima segunda-feira, dia 16, seminário sobre gestão fiscal, que contará com a participação de prefeitos e secretários de Fazenda e Planejamento dos municípios do Rio de Janeiro.

O evento terá palestras e oficina de boas práticas, que abordarão as soluções disponíveis para a crise fiscal enfrentada pelas cidades, a partir de exemplos nacionais e internacionais. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, será um dos palestrantes. Entre as capitais, a cidade amazonense foi a melhor avaliada no Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), divulgado neste ano pela Federação das Indústrias.

O seminário, que acontece na sede da Firjan, no Rio de Janeiro, também terá apresentações do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e de Paraty, Carlos José Gama Miranda. O economista-chefe do Sistema Firjan, Guilherme Mercês, vai detalhar os dados do IFGF, e Raimundo Godoy, do Instituto Aquila, tratará do tema 'Como alcançar excelência em gestão na área pública'. Todos eles participarão de talk show moderado por Aod Cunha, pós-doutor pela Universidade de Columbia. O presidente do Sistema Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, a diretora-presidente da Comunitas, Regina Esteves, e o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizette também participarão do encontro.