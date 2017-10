Polícia prende chefe do tráfico em casa de luxo na Região dos Lagos

Policiais Civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam nesta sexta-feira (13) um dos principais fornecedores de drogas e armas do Comando Vermelho que estava passando o feriado em uma casa de luxo na Região dos Lagos.

Luiz André da Silva Costa, vulgo Badinho, 35 anos, é traficante de drogas da favela do Jacarezinho, e permaneceu escondido no interior da favela desde as grandes operações da Polícia Civil no Jacaré em agosto, que buscavam os assassinos do policial civil da Core Xingú, uma vez que era um dos principais alvos das operações.

Em uma das operações a polícia apreendeu diversas armas de fogo, granadas e enorme quantidade de drogas no Jacarezinho, ao localizar um bunker do tráfico onde havia armas e drogas avaliadas em cerca de R$ 1 milhão.

Apontado como homem de confiança das principais lideranças do Comando Vermelho, Fernandinho Beira-Mar e Pezão, por ocasião de sua primeira prisão pela Polícia Civil em 2013, Badinho é ex-jogador de futebol do Botafogo.

Luiz André (Badinho) estava dormindo em uma casa de luxo em Iguabinha quando o imóvel foi cercado por policiais civis que realizaram a sua prisão. Ele está sendo conduzido para a Cidade da Polícia e será autuado na Desarme.

Luiz André possuía mandados de prisão por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de uso restrito, obtidos em investigações da Delegacia de Combate às Drogas da Polícia Civil (DCOD) sobre o tráfico de drogas no Jacaré.