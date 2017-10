'DN': Presa Danúbia Rangel, primeira-dama da Rocinha e viúva de 2 líderes do tráfico de outra favela

Matéria publicada nesta sexta-feira (13) pelo jornal português Diário de Notícias fala sobre a prisão de Danúbia rangel, casada com o traficante Nem e viúva de dois outros, que ostentava vida de luxo mesmo durante o ano e meio em que esteve foragida.

"Quem nasceu para rainha nunca perde a majestade", escreveu nas redes sociais Danúbia Rangel, como legenda para uma foto em que surgia, como de costume, de biquíni, pele bronzeada e muito ouro, uma semana antes de ser detida, nesta terça-feira (10), no Rio de Janeiro.

A reportagem destaca que mesmo foragida há um ano e meio depois de condenada a 28 anos de prisão, a mulher do chefe do tráfico da Rocinha, considerada peça central da guerra na maior favela do Brasil, não hesitava em fazer publicações na internet a provocar a polícia e os inimigos.

DN descreve que a guerra na Rocinha, principal polo de tráfico de cocaína no Rio situada entre bairros turísticos junto à orla carioca, começou há cerca de um mês, por ordem do marido de Danúbia, o traficante Antônio Lopes, preso numa cadeia de segurança máxima em Porto Velho, na Rondônia, a mais de 3500 quilómetros da favela. Lopes, conhecido como Nem, mandou os seus aliados deterem o seu ex--guarda-costas Rogério Silva, conhecido como Rogério 157. Este chegou ao poder na Rocinha após executar o braço-direito do ex--chefe Ítalo Campos, que tinha o nome de guerra Perninha. Além disso, Rogério 157, para fúria de Nem, ainda expulsou Danúbia, que os locais conhecem por "primeira-dama da Rocinha" ou "xerifa da favela".

No meio do caos, Danúbia, que é viúva de dois líderes do tráfico de outra favela, a Maré, continuava a publicar na internet. "Olha eu e minhas coleguinhas bombando por aí", escreveu ao lado de um panfleto com as fotos das mulheres mais procuradas pela polícia. Para completar, emojis com caras chorando de rir.

Conta o inglês Misha Glenny no seu livro O Dono do Morro, sobre a vida de Nem, que Danúbia, sua quinta mulher, é "o amor da sua vida": Nem, escreve Glenny, poderia ser descrito como "um déspota esclarecido" e "um criminoso pacato". Mas ao lado de Danúbia, parte da pacatez desapareceu por conta do estilo de vida de ostentação dela - chegaram a contratar DJ norte-americanos para animar a favela, circulavam em carros desportivos, organizavam festas de luxo.

Uma vez preso, Nem terá dado instruções para Danúbia, lado a lado com Perninha, assumir o controlo da Rocinha, plano derrubado por Rogério 157 e pelo machismo do mundo do tráfico que não vê com bons olhos lideranças femininas, ainda para mais sendo a "xerifa da favela" de outra comunidade, a Maré.

Expulsa da Rocinha, Danúbia ficou mais exposta à perseguição policial. Mas ainda assim continuou a publicar nas redes fotos dela em festas e selfies sob o título "foragida mas de boa". Num dos posts, publicou um perfil seu do jornal O Globo, onde era comparada à vilã Bibi Perigosa, personagem da atriz Juliana Paes na telenovela A Força do Querer. "Viu só como eu estou poderzão ainda?", acrescentou.

Terça-feira, a "primeira-dama da Rocinha" saía de casa de uma amiga no morro do Dendê, onde se refugiara, quando foi detida pela polícia.

"Ela é só uma vítima, não tem culpa de nada", escreveu num dos perfis de Danúbia um dos seus muitos fãs, após a notícia da prisão. "Foi importante a detenção porque interrompemos a fonte de distribuição de informação do Nem", festejaram os polícias.

Agora, os esforços das autoridades concentram-se na prisão de Rogério 157, inimigo de Nem e de Danúbia, escondido algures na mata carioca, finaliza o Diário de Notícias.

