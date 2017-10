'Feira Orgânica' vai movimentar o Carioca Shopping no dia14 de outubro

A Feira Orgânica Carioca Shopping volta ao shopping no dia 14 de outubro (sábado), das 10h às 17h, para mais uma edição especial.

O evento tem entrada gratuita e conta com a participação de produtores e expositores que se dedicam exclusivamente ao cultivo e comercialização de alimentos 100% orgânicos. Quem visitar a feira poderá comprar produtos in natura e ainda experimentar quitutes nas barracas de comidinhas veganas que vendem saladinhas, coxinha de jaca, além de moqueca, sorvete e comida árabe. Para a garotada brincar com um responsável e entrar no clima da vida saudável, haverá 'Oficinas de Plantio', das 11h às 14h30. As inscrições deverão ser feitas no local.

Para a garotada brincar com um responsável e entrar no clima da vida saudável, haverá 'Oficinas de Plantio', das 11h às 14h30. As inscrições deverão ser feitas no local

Nesta edição, o evento vai celebrar o Dia Mundial da Alimentação Saudável. Por isso, além da oficina de plantio, o evento contará com uma oficina de fermentação natural. Durante a oficina, os alunos vão aprender com o coletivo 'Gastropoema' a conservar legumes orgânicos.

Haverá, ainda, uma série de atividades para a garotada se divertir em parceria com a FIRJAN/SESI, como Xadrez gigante, Badmington, brincadeiras de pular corda, elástico e um espaço “mini-golzinho” para jogar futebol. Todas as atividades terão como tema a alimentação saudável. O público mirim poderá, ainda, degustar uma receita de refrigerante natural.

Destaque para uma barraca que comercializará os alimentos que são produzidos na Horta Carioca, plantação que o Carioca Shopping cultiva no estacionamento G5 de forma natural, sem uso de aditivos químicos.

Toda a renda obtida com a venda das mudas dessa barraca será revertida para instituições sociais do entorno do Shopping.

“Desde abril, quando iniciamos as edições mensais desse projeto, temos notado que o público interessado na feira é cada vez maior. As pessoas não visitam o evento apenas para comprar produtos. Querem saber a origem, a forma de plantio, o nome e as propriedades dos alimentos e estão sempre abertas a provar novos sabores, a adotar hábitos mais saudáveis e atitudes sustentáveis no seu dia a dia”, explica Beatriz Caliman, Gerente de Marketing do Carioca Shopping. “O que estamos realizando aqui no Carioca Shopping não é apenas um evento. É o fomento de um estilo de vida e de uma cultura que tem como foco a vida saudável e o respeito ao meio ambiente. É um projeto gratificante!”, completa Beatriz Caliman.

Programação

- Feira Orgânica - das 10h às 17h

- Atividades de Lazer - Firjan/Sesi – Das 10h às 17h

- Oficina de Plantio – Das 11h às 14h30

- Oficina de Fermentação Natural: Conserva de legumes orgânicos com a Gastropoema – Das 15h30 às 17h

SERVIÇO: A “Feira Orgânica Carioca Shopping” será realizada no dia 14 de outubro (sábado), das 10h às 17h, no estacionamento descoberto do Carioca Shopping, entrada pela Av. Meriti, em frente à torre comercial do Carioca Offices. O Carioca Shopping fica na Av. Vicente de Carvalho 909, Vila da Penha – Rio de Janeiro – Tel: (21) 2430-5120. Entrada gratuita.