Alienação Parental é tema do I Simpósio de Homicídio do Júri e a Perícia no Clube de Engenharia

A especialista em alienação parental Alexandra Ullmann participa do I Simpósio de Homicídios, do Júri e a Perícia no sábado, 21 de outubro, às 17h, no Clube de Engenharia.

A advogada fará parte da mesa científica ,composta por profissionais das áreas Pericial, Jurídica e Humanas que debaterão e responderão as questões formuladas pelo público.

O Clube de Engenharia fica na Av. Rio Branco, 124 – Centro.

Alexandra Ullmann

Advogada e psicóloga, é referência nacional em casos de alienação parental e falsas denúncias de abuso sexual. Presta assessoria jurídica em ações que envolvam o Direito de Família, com atuação também na área cível. Participou do documentário A morte inventada(2015) e foi uma das principais vozes para a elaboração da Lei da Alienação Parental. Tem também larga experiência em processos que envolvam guarda compartilhada. É autora do livro Tudo em Dobro ou pela metade?, que aborda o tema separação sob a ótica da criança e com linguagem lúdica.

Mais informações: www.ojurieapericia.com.br/simposio/