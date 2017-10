Salão oferece corte gratuito para doação de cabelo no Bangu Shopping

Os clientes do Bangu Shopping que desejarem doar seus cabelos podem fazer um corte gratuito.

No Walter’s Coiffeur, quem quiser colaborar com a ONG Cabelegria não terá o corte cobrado. Mas é preciso que seja de, no mínimo, 20 cm de comprimento de cabelo. A ação é válida até o dia 31 de outubro.

Mas a participação do Bangu Shopping no Outubro Rosa, campanha de apoio à prevenção ao câncer de mama, vai além. Até o fim do mês, a fachada permanecerá iluminada em tons de rosa. E quatro totens com o QR Code oferecerão aos clientes dicas de prevenção no aplicativo do shopping. Os lojistas e funcionários do empreendimento também foram envolvidos na ação através da distribuição de laços cor de rosa (símbolo da campanha).

O movimento popular que ficou conhecido como Outubro Rosa surgiu nos Estados Unidos, e atualmente é comemorado em todo o mundo. O nome remete à à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. O Objetivo é conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce.

Serviço: Outubro Rosa Bangu Shopping

Data: até 31 de outubro

Local: Rua Fonseca 240, Bangu

Mais informações: 3468-6305