Palestra gratuita sobre os sintomas e prevenção do AVC

Pensando em como informar a população sobre os sintomas e a prevenção do AVC (Acidente Vascular Cerebral), o neurologista André Lima programou uma palestra sobre o assunto, no dia 26 de outubro, a partir das 19h, no auditório da Universidade Estácio no Rio Ville Shopping (Av. Automóvel Clube, 2.384, Vilar dos Teles, em São João de Meriti).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone 2756-7886. Vagas limitadas.

No Brasil, o Ministério da Saúde contabiliza mais de 100 mil mortes por ano. Dados da World Stroke Organization apontam que seis em cada dez mortes por AVC acontecem com mulheres por causa das mudanças no organismo feminino na menopausa

Dia 29 de outubro é o Dia Mundial de Combate ao AVC (Acidente Vascular Cerebral), popularmente chamado de derrame. A doença é a principal causa de morte no Brasil e de incapacidade no mundo. É grave, mas existem medidas preventivas importantes, que diminuem os riscos de sua incidência. Tratar os fatores de risco que são diabetes, hipertensão, colesterol alto, doenças cardiovasculares e sedentarismo, ter uma dieta balanceada, parar de fumar e praticar exercícios são algumas das dicas para se evitar um AVC.

No Brasil, o Ministério da Saúde contabiliza mais de 100 mil mortes por ano. Dados da Organização Mundial de AVC (World Stroke Organization) apontam que seis em cada dez mortes por AVC acontecem com mulheres, acima dos 50 anos, por causa das mudanças no organismo feminino na menopausa.

O Dr. André Lima é neurologista, especialista em tratamento de AVC, Diretor da Clínica NeuroVida, membro da Academia Brasileira de Neurologia, membro do Departamento Científico de Doppler Transcraniano da Academia Brasileira de Neurologia, membro do Departamento Científico de Acidente Vascular Cerebral da Academia Brasileira de Neurologia, membro fundador da Associação de Neurologistas do Estado do Rio de Janeiro, membro da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral e membro da Europe Stroke Organization.