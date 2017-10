Firjan: curso gratuito orienta empresários da Baixada como atender a fiscalização do trabalho

Que cuidados você deve tomar ao receber o fiscal do trabalho na sua empresa? Que documentos podem ser exigidos? Quais os limites da atuação do fiscal do trabalho?

Essas e muitas outras questões serão esclarecidas no curso 'Como atender a fiscalização do trabalho?', promovido pelo Sistema Firjan, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), na próxima quarta-feira (18.10), das 9h às 18h. A ideia é orientar empresários para que conheçam os procedimentos legais e as principais recomendações e evitem autuações e multas.

Os participantes receberão certificados emitidos pela CNI. O encontro gratuito acontece na Representação Regional Firjan/Cirj Baixada Fluminense Área II, localizada na Rua Arthur Neiva (Sesi), número 100, bairro 25 de Agosto, em Duque de Caxias. Mais informações: 2673-3394 / 2673-2419 ou através do e-mail rr.dcaxias@firjan.com.br .