Estudantes promovem campanha de doação de ração cães e gatos abandonados e vítimas de violência

Entre os dias 11 de outubro e 05 de novembro, alunos e professores do Educandário Syllabatim – nome de origem latina que significa palavra por palavra –,localizado no bairro Maria da Graça, Zona Norte do Rio, promovem a campanha 'Tigela com Ração'. O objetivo é conseguir o maior número possível de doação de ração para cães e gatos. A arrecadação será entregue à Suipa (Sociedade União Internacional Protetora dos Animais), que cuida de 3.400 cães e 800 gatos, e ao projeto Bishow, que trata de 25 cães e gatos. As instituições resgatam animais abandonados, maltratados e com problemas de saúde e se dedicam também em conseguir que eles sejam adotados.

A diretora do Educandário Syllabatim, Valéria Machado, conta que a iniciativa visa estimular o exercício da solidariedade, do amor e do respeito aos bichos, além de colaborar com uma necessidade tanto da Suipa quanto do Projeto Bishow. “A campanha vai além dos nossos muros, porque os alunos e professores irão levá-la para as ruas, comércio e igrejas da região e, claro, às redes sociais”, afirma Machado. A diretora social da Suipa, Sílvia Rocha, e a idealizadora do projeto Bishow, jornalista Karla de Lucas, consideram a atitude do Educandário muito positiva.

A diretora do Educandário Syllabatim, Valéria Machado, com alunos pela campanha 'Tigela com Ração'

“A ajuda dos alunos, professores e diretores e de toda a sociedade é muito bem-vinda, porque a Suipa é uma associação sem fins lucrativos e, como todos, sofre o efeito da crise econômica. Diariamente são consumidas 1,2 toneladas de ração, portanto toda colaboração é muito importante”, frisa a diretora da Suipa. A jornalista Karla de Lucas aplaude a ação. “A campanha de doação de ração é elogiável, pois estimula o amor e o respeito aos animais. No projeto Bishow resgatamos, cuidamos e os colocamos para adoção. Por dia, precisamos ter cerca de 10 quilos de ração para os 23 cães e gatos”, conta Karla de Lucas.

Segundo Valéria Machado, a campanha está dentro da filosofia educacional do Syllabatim e auxilia economicamente as instituições protetoras de cães e gatos. “Sabemos da necessidade de auxílio das instituições que se empenham para atender um número grande de cachorros e gatos, vítimas de violência e de abandono”, destaca. Machado frisa que a essência da formação dos alunos está pautada na ética, solidariedade e humanidade. “A atividade está no contexto do nosso modelo pedagógico que pensa a educação como um todo”, explica.

Para a aluna do 1º ano do ensino médio do Syllabatim Giulia Pessoa, 16 anos, é impossível abrigar e cuidar de todos os animais que precisam, mas, de acordo com a adolescente, ajudar as instituições que se dedicam a essa tarefa é possível, certamente. “Doar 1 Kg de ração significa que o cão ou o gato ganhe mais um dia de vida e sem fome”, destaca a estudante.

Já a colega de turma da Giulia Pessoa, Beatriz Mont’Mor, 16, considera a participação dela na campanha Tigela com Ração uma experiência enriquecedora. "Doar ração para os animais que necessitam é uma atitude de carinho e amor para com os cães e gatos abandonados e vítimas de violência. Eu já fiz a minha doação, e você?”, pergunta Beatriz.

Os interessados em fazer doação de ração para cães e gatos podem comparecer ao Educandário Syllabatim, que fica na Rua Professor Bôscoli, 181, Maria da Graça, das 8h às 17h.

Serviço: Campanha Tigela com Ração

Data: 11 de outubro a 05 de novembro, das 8h às 17h

Ponto de entrega: Rua Professor Bôscoli, 181, Maria da Graça

Mais informação: 2581-2699