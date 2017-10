Chef Diego Lozano apresenta workshop 'Tendências da confeitaria moderna'

Oportunidade única para quem deseja aprender a fazer os mais deliciosos doces. No dia 28 de outubro, o chef Diego Lozano realiza pela primeira vez no Rio de Janeiro o workshop 'Tendências da confeitaria moderna'.

Depois de levar o projeto 'Escola Itinerante' para Recife e Balneário Camboriú, Diego Lozano apresenta para os cariocas todos os segredos, sabores, cores e texturas de seu elogiado repertório.

Diego Lozano apresentará várias técnicas de seu repertório no Workshop 'Tendências da confeitaria moderna'

O encontro será das 8h às 17h, no Américas Barra Hotel, na Barra da Tijuca. Várias técnicas serão ensinadas e, no fim do dia, o chef montará um grande bufê. Entre as criações pensadas especialmente para o evento estão o 'Já é!' (massa de macaron com ganache de caipirinha), o 'Boladão' (verrine de crocante de granola, compota de banana com mel e mousse de açaí) e o 'Bangu' (bombom de cachaça com especiarias).

Programação Workshop 'Tendências da confeitaria moderna'

8h às 8h15 – Abertura

8h15 às 9h - Apresentação do Chef Diego Lozano (vida e motivacional)

9h às 10h - Influência das redes sociais na confeitaria moderna

10h às 10h15 – Coffee Break

10h15 às 12h - Início das demonstrações de técnica em confeitaria

12h às 13h – Horário de Almoço

13h às 14h15 - Continuação das técnicas em confeitaria

14h15 às 14h30 - Break

14h30 às 16h - Montagem do buffet e sorteio de kits

16h às 17h - Sessão de fotos com Diego Lozano

Serviço: Workshop 'Tendências da confeitaria moderna'

Data: 28 de outubro, das 8h às 17h

Local: América Barra Hotel - Av. das Américas, 10.500, Barra

inscrições e mais informações: www.diegolozanorj.com.br