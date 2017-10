Pregão de antecipação de venda da Cedae prevê receita de R$ 2,9 bilhões

A Comissão de Pregão da Secretaria Estadual de Fazenda e Planejamento do Governo do Rio de Janeiro lançou hoje (9), no Diário Oficial do estado, o edital destinado à licitação para a contratação da instituição financeira que vai efetivar a operação de crédito para obter empréstimo de antecipação de receita da privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae).

Segundo a publicação no D.O., o pregão deverá ser realizado no próximo dia 24 e a operação antecipará receita de R$ 2,9 bilhões. Os recursos serão utilizados para colocar em dia a folha do funcionalismo, inclusive com o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores, atrasados desde o ano passado, e também o Regime Adicional de Serviços (RAS), devido aos policiais civis e militares do estado.

As informações publicadas no Diário Oficial do estado indicam que o pregão deverá ocorrer na Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade. O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Assessoria de Licitações ou na página da Secretaria de Fazenda na internet (acessar a seção de pregões presenciais).

A operação faz parte das ações de saneamento financeiro do estado do Rio de Janeiro, aprovadas no Congresso Nacional, para as quais haverá a garantia do governo federal.