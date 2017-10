Mulher morre em tentativa de assalto na Dutra após deixar o trabalho no Rio

Uma mulher foi morta em uma tentativa de assalto na Via Dutra, por volta das 20h do sábado (7). A enfermeira Ângela Cunha saía do plantão de 12 horas no Hospital Getúlio Vargas com o marido quando foi abordada por criminosos também em uma motocicleta.

Ângela Cunha estava na garupa da moto do marido, na rodovia Presidente Dutra. O casal morava em São João de Meriti e havia acabado de sair da unidade hospitalar.

Segundo o marido de Ângela, o casal não reagiu ao assalto. Os bandidos dispararam mesmo assim. De acordo com a PM, Ângela teria sido baleada ao se recusar a entregar a bolsa.

A enfermeira Angela Cunha, morta numa tentativa de assalto

Após o homicídio, os criminosos teriam fugido para a comunidade Furquim Mendes. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios.