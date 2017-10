Faixas reversíveis terão mudança de horário a partir desta segunda

A CET-Rio informou neste domingo (8) que, após estudo técnico em algumas faixas reversíveis da cidade, foi constatada uma redução da demanda em certos horários de funcionamento. Por isso, a partir da segunda-feira, dia 9 de outubro, algumas das faixas reversíveis terão seus horários reduzidos.

O objetivo, segundo a CET-Rio, é dar maior fluidez em ambos os sentidos do tráfego de veículos. Haverá implantação de sinalização e faixas, com a indicação do novo horário de funcionamento. Informe-se, abaixo, sobre as novas faixas de horário e os locais afetados:

- Av. Professor Manoel de Abreu - das 6h30 às 10h (atualmente é das 6h30 às 11h);

- Av. Presidente Vargas - das 7h às 10h (atualmente é das 6h às 11h);

- Radial Oeste - das 16h30 às 19h30 (atualmente é das 16h30 às 20h);

- Rua Humaitá - das 17h às 19h (atualmente é das 17h às 20h);

- Rua Jardim Botânico - passará a ser das 17h às 20h (atualmente é das 17h às 21h).