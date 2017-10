Detran abre inscrições para curso de motofrete

O Detran abriu as inscrições para a nova turma do curso de motofrete. As aulas serão realizadas durante sete dias, de 9 a 19 de outubro, das 9h às 12h40, na Escola Pública de Trânsito. Os interessados deverão ter no mínimo 21 anos e Carteira Nacional de Habilitação na categoria A há pelo menos dois anos.

A moto deve estar registrada no nome do próprio aluno. Caso contrário, terá de apresentar o CRLV do proprietário e uma autorização com firma reconhecida em cartório para uso nas aulas.

Também estão abertas as inscrições para o curso de transporte de passageiros, com aulas durante cinco dias, de 2 a 6 de outubro, das 8h às 18h. Para isso, basta ter 21 anos e habilitação na categoria D desde 2015.

Os dois cursos são gratuitos e os candidatos não podem estar com o direito de dirigir suspenso ou cassado, e nem ter antecedentes criminais. As inscrições podem ser feitas no site www.detran.rj.gov.br. A Escola Pública de Trânsito fica na Avenida Mem de Sá, 163, na Lapa.