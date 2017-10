Secretaria do ambiente leva projeto cidadania ambiental a Manguinhos

O projeto Cidadania Ambiental, da Secretaria do Ambiente e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), estará em Manguinhos, na Zonal Norte, neste domingo (08), com o objetivo de sensibilizar a população para a questão envolvendo o meio ambiente no Rio de Janeiro.

Quem for ao local vai poder conhecer melhor o programa De Olho no Lixo, realizado nas comunidades da Rocinha, da Roquete Pinto e da Praia de Ramos, que age de forma integrada em ações para a redução do descarte irregular de resíduos sólidos e seus impactos, afim de sensibilizar a consciência ambiental nos moradores das áreas onde atua.

Todo o material que chega ao programa é reciclado e reaproveitado durante as oficinas de arte-educação – Eco Moda e Funk Verde. Instrumentos musicais, roupas e acessórios são criados a partir deste material entregue por moradores e comerciantes. Os alunos dos dois projetos estarão no local para mostrar que moda e música também são frutos da educação ambiental.

A equipe de guarda-parques vai apresentar os equipamentos que são utilizados nas atividades diárias dentro das Unidades de Conservação de todo o Estado. Haverá atividades de recreação e educação ambiental para as crianças.

Quem for ao local também poderá participar do Programa Ambiente Solidário, que vai oferecer um curso sobre o aproveitamento total dos alimentos, evitando o desperdício e aprender com o Prove (Programa de Reaproveitamento de óleo vegetal) como descartar corretamente o óleo de cozinha usado.

Haverá ainda emissão gratuita das segundas vias da carteira de identidade e das certidões de nascimento, casamento e óbito. O número de senhas é limitado.