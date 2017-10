No Diário Oficial do Município nesta sexta-feira (6), em 33 páginas, a Secretaria Municipal de Transportes divulga nova listagem de recursos contra multas de trânsito julgadas recentemente, deferidos ou indeferidos, com nomes dos recorrentes e números dos processos.

A relação também inclui recursos ainda em diligência, para julgamento e publicação do resultado oportunamente.