Prefeitura estabelece integração tarifária entre vans e metrô para Rocinha e Vidigal 

Com o objetivo de modernizar o sistema operacional dos transportes da cidade, possibilitando melhor acesso dos moradores da Rocinha e do Vidigal aos modais, a Secretaria Municipal de Transportes estabelece a integração tarifária entre as vans e o metrô no valor de R$ 5,55.

Nos primeiros 90 dias, a contar a partir da próxima segunda-feira (9), será praticado o valor promocional de R$ 5. Após os três meses, a tarifa de integração será de R$ 5,55, conforme as regras de integração do Bilhete Único Carioca. A integração deverá ser realizada com o intervalo máximo de duas horas e meia, com a utilização do cartão RioCard.

As 66 vans autorizadas a fazer a integração com o metrô serão identificadas com uma faixa amarela na lateral e pertencem ao Serviço de Transporte Público Local (STPL). A integração entre metrô e vans será realizada nas estações do metrô de São Conrado e Jardim de Alah.

O Vice-prefeito e Secretário Municipal de Transportes, Fernando Mac Dowell, destacou a importância da medida, que visa beneficiar os moradores da região e demais usuários que utilizam os transportes públicos diariamente.

"A população merece e necessita de medidas como esta. É fundamental haver a integração entre os meios de transportes, e um preço de tarifa acessível e justo. As vans vão atuar como alimentadoras do metrô, que é um modal com capacidade excepcional e pode levar a população para qualquer ponto da cidade. Com isso, os usuários terão economia de tempo, além de mais conforto no deslocamento. A ideia é que essa iniciativa, que já é um sucesso, seja estendida para outras regiões e beneficie cada vez mais pessoas", declarou o Secretário.