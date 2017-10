Morro dos Macacos volta a ter tiroteio nesta madrugada

Um dia após a operação integrada das forças de segurança estadual e federal no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro, a comunidade voltou a registrar troca de tiros. Pelas redes sociais, moradores relatam que desde as 5h deste sábado bandidos armados voltaram ao local, depois da saída do exército.

Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Macacos, “criminosos armados entraram em confronto na parte alta da comunidade, no fim da madrugada deste sábado (7/10)”. A coordenadoria da UPP informa que o efetivo da unidade “reforçou o policiamento na região” e até a publicação desta matéria, não havia informações sobre prisões ou apreensões.

A operação de ontem prendeu 12 pessoas e apreendeu “farta” quantidade de drogas.