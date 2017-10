Fundação Ceperj participa do 11º Congresso de Educação

A Fundação Ceperj foi um dos destaques durante o evento da Subsecretaria de Logística e Patrimônio referente à implantação da Rede de Patrimônio Imóvel, que aconteceu na Escola Fazendária (SEFAZ), em setembro.

Convidado a apresentar sua experiência, o presidente da Instituição, Delmo Morani, expôs para servidores de mais de 50 órgãos, as principais ações realizadas na Fundação Ceperj, que reduziu em mais de 50% suas despesas de custeio.

– A Fundação tem autonomia administrativa e financeira, sendo responsável pela geração de receitas para seu próprio custeio, não demandando recursos do Tesouro Estadual. Ao iniciar o mandato, destaquei a importância de estabelecermos um bem ajustado foco na sustentabilidade financeira da entidade e em uma administração responsável relativa à gestão patrimonial. Hoje, já podemos dizer que a Fundação Ceperj mantém o equilíbrio de suas contas e redimensionou sua estrutura física, cedendo espaço para a instalação de outros órgãos do Estado e, dessa forma, contribuindo para a necessária redução de gastos do setor público. Tudo isso, sem perder a capacidade de retomada do ritmo de suas principais atividades – ressaltou.