Fim de semana terá 17 praias recomendadas para o banho

O boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) nesta sexta-feira (6/10), traz 17 praias recomendadas para o banho nas Zonas Sul e Oeste do Rio neste final de semana (7 e 8/10).

As praias liberadas são Barra de Guaratiba, Grumari, Prainha, Pontal de Sernambetiba, Recreio, Barra da Tijuca (com exceção aos trechos do Quebra Mar, em frente à Rua Sargento João de Faria e em frente ao 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros), Joatinga, Pepino, Vidigal, Leblon, Ipanema, Arpoador, Diabo, Copacabana, Leme, Vermelha e Urca.

Estão impróprias para o banho as praias de São Conrado, de Botafogo e do Flamengo.

Em Niterói estão liberadas para o banho as praias das Flechas, Icaraí, São Francisco, Charitas (com exceção ao trecho em frente ao nº 355 da Avenida Quintino bocaiúva), Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara. Estão impróprias as praias do Gragoatá e da Boa Viagem.

Em Paquetá, as praias liberadas para o banho são Imbuca, Grossa, Moreninha e J. Bonifácio.

O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas primeiras horas após a ocorrência de chuvas e próximo à saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem. O boletim de balneabilidade pode ser consultado no site do Inea (www.inea.rj.gov.br).