“Filhos de Clowndete” estreia neste sábado no Parque das Ruínas

Como parte do início das atividades da Prefeitura para o Dia das Crianças, a peça “Filhos de Clowndete” estreia no Parque das Ruínas neste sábado (7), às 12h. É um espetáculo de palhaçaria direcionado para todo o tipo de público com entrada franca.

O tema principal do espetáculo é a criação de 4 palhaços por sua mãe Clowndete. Brincando, os palhaços contam suas histórias, seus pontos de vistas e narram para o público todas as peripécias que uma mãe passa na criação de seus filhos. Um espetáculo com muita música que mostra que reside no inconsciente popular toda uma memória e uma nostalgia sobre o tempo de criança. Junto dessa história todos se divertem. Um espetáculo para fazer a alegria da família, da galerinha e dos grandões também.

O Parque das Ruínas fica na Rua Murtinho Nobre, 169, Santa Teresa.

Para mais informações: 2215-0621.