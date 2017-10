Draco prende duas pessoas e apreende fuzis e pistolas na Zona Oeste

Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO/IE) prenderam na tarde de sexta feira (6), na Estrada Marechal Miguel Salazar, em Jacarepaguá, Bruno Gonçalves Davi e William Balbino Lima.

Os dois estavam em um veículo Mitsubishi Outlander conduzido por William e com eles os agentes encontraram dois fuzis, sendo um Para Fal, calibre 7.62 e um calibre 5.56, três pistolas, sendo uma calibre 380 e duas calibre 9mm, além de toucas ninja, algema, telefones celulares e anotações.

Pesquisas realizadas na numeração do veículo Mitsubishi Outlander, que tinha placa de São Paulo, revelaram que o veículo foi roubado em 2016 e o registro foi feito na 28ª Delegacia de Policia, em Campinho.

De acordo com o titular da especializada, delegado Alexandre Herdy, a ação faz parte de uma investigação que visa à repressão as organizações criminosas que atuam no Estado do Rio de Janeiro e a identificação de seus integrantes.

Os presos foram conduzidos para DRACO/IE e serão autuados em flagrante pelos crimes de porte de arma de fogo de uso restrito e receptação.