Crivella participa de ação social em São Cristóvão

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, participou do projeto “Rio em Ação” neste sábado, dia 7, em São Cristóvão, Zona Norte. O programa tem como objetivo facilitar o acesso da população das áreas do município com menor Índice de Progresso Social (IPS) a serviços de utilidade pública. Esta é a sexta edição do projeto, que já atendeu mais de 25 mil pessoas.

Para Crivella é importante aproximar a comunidade da prefeitura e deixar uma marca em cada lugar que a ação social passar.

- O “Rio em Ação” é necessário para que a população tenha mais acesso aos serviços disponíveis na prefeitura que, muitas vezes, ela não sabe que tem direito. É o exemplo do Minha Casa, Minha Vida. Quando trazemos um programa destes para perto da comunidade, temos a chance de mostrar as pessoas que todos do Rio de Janeiro podem ser proprietários de sua residência, explicou o prefeito.

Crivella, acompanhado da primeira-dama, Sylvia Jane, entrega cachorro adotado para moradora da comunidade

A ação aconteceu das 9h às 13h, na Escola Municipal Edmundo Bittencourt. Entre os serviços mais procurados estavam cadastramento para emprego; agendamento para emissão de carteira de trabalho; cadastro único para programas sociais (CadÚnico); “Seja Digital”, registro de retirada de kits gratuitos com antena e conversor digital para TVs analógicas; orientações de saúde e adoção de animais.

O “Rio em Ação” é um evento mensal e itinerante que conta com a participação, principalmente, de órgãos municipais e de órgãos estaduais, federais e da sociedade civil. A próxima edição acontecerá na Maré.