Comunidades da Tijuca têm aulas de reforço na biblioteca do bairro

Aulas de reforço de português e de matemática para crianças de 7 a 11 anos de comunidades no entorno da Tijuca estão na programação deste sábado (7) na Biblioteca Popular Municipal Marques Rebelo, naquele bairro.

No Projeto Itá, com inscrições prévias , as aulas de amanhã, das 10 às 12 horas, serão acompanhadas por outros interessados na Rua Guapeni, 61, perto da Praça Saens Peña e da Rua Conde de Bonfim.

Mais detalhes: 2204-0752.