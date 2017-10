Coletivo Basement reúne criadores de diversos setores em Teresópolis

Um fim de semana inteiro com moda, arte, gastronomia e atividades para a família: assim será a primeira edição do Coletivo Basement, que acontecerá de 13 a 15 de outubro.

Com entrada gratuita, o evento reunirá pequenos empreendedores e suas criações, no restaurante Sancho Panza Café, em Teresópolis, que vai oferecer cardápio especial, com clássicos mexicanos revisitados.

Criado em junho deste ano por amigos que apostaram na união de forças para divulgar suas marcas e superar a crise, o evento escolheu a cidade da Região Serrana para sua estreia. “Começamos por Teresópolis pela questão afetiva e por ser um dos principais destinos dos cariocas”, diz André Motta, fundador do Coletivo Basement ao lado de Amanda Gurgel e Gabriel Fragoso.

Após essa edição, o coletivo vai se reunir mensalmente em diversas cidades do Rio, com o objetivo de apresentar os novos criadores cariocas e dar espaço para os empreendedores locais.

“Nossos parceiros são inovadores e criativos, mas sofrem com as dificuldades normais de um novo empreendimento. Por isso, nosso maior objetivo no Basement é aproximá-los do público”, explica André.

O final de semana também contará com atividades na Praça Nilo Peçanha, no bairro Alto. A Academia A2 organizará atividades recreativas para crianças. Depois, as famílias poderão visitar a barraca de produtos orgânicos da Fazenda Vale das Palmeiras, do ator Marcos Palmeira. Por lá, as crianças terão aulas sobre o modelo de cultivo orgânico.

O Inea (Instituto Estadual do Ambiente) terá um stand para informações sobre visitas aos parques do Rio de Janeiro e dará oficinas de artes feitas com gaiolas apreendidas pelo Instituto.

Serviço: Coletivo Basement

Data: 13 a 15 de outubro. Sexta, 18h às 22h; Sábado, 10h às 22h; Domingo, 10h às 18h

Local: Sancho Panza Café – Avenida Oliveira Botelho, 68 – Bairro do Alto

Entrada gratuita