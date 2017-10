Biblioteca Parque da Rocinha será reaberta no mês que vem

A Biblioteca Parque da Rocinha será reaberta no próximo mês pela Secretaria de Cultura, atendendo a uma reivindicação da comunidade, que deseja ter de volta o seu principal espaço de cultura e conhecimento. A biblioteca já conta com equipes de segurança, manutenção e limpeza, entre outras pequenas ações.

O secretário de Cultura, André Lazaroni, esteve na Biblioteca Parque da Rocinha, acompanhado do prefeito Marcelo Crivella, da secretária municipal de Cultura, Nilcemar Nogueira, entre outras autoridades, para o anúncio de um aporte de R$ 1,5 milhão, por parte da prefeitura, que viabilizará o investimento básico na infraestrutura do espaço. Dessa forma, ficará garantido o funcionamento da biblioteca por pelo menos um ano.

Além disso, já foi publicado pelo Governo do Estado um edital de licitação, cujo resultado está previsto para ser divulgado na próxima segunda-feira (9/10), com valor global de R$ 5,3 milhões, para contratação de mão de obra especializada, para as Bibliotecas Parque do Estado do Centro, da Rocinha e de Manguinhos, que permitirá o funcionamento de uma forma geral.

– Também estamos solicitando o apoio do Ministério da Cultura e da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para que sejam realizados aportes financeiros para que possamos entregar todas as Bibliotecas Parque à população. Reconhecemos a grande importância da Biblioteca Parque como um polo irradiador de informação, além de ser uma grande demanda da população – afirmou o secretário André Lazaroni.

Convivência

A Biblioteca Parque da Rocinha é um espaço cultural e de convivência, com qualidade humana e de serviços. Com 1,6 mil metros quadrados, tem cinco andares, nos quais foram instalados DVDteca, cineteatro, sala multiuso e estúdio de gravação e edição audiovisual.