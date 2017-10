Alunos de colégio estadual têm aulas de italiano

Com foco na qualificação profissional, alunos do Colégio Estadual Monteiro de Carvalho, em Santa Teresa, iniciaram aulas de italiano e um curso livre de Design. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Educação, o Istituto Europeo di Design (IED) e o Istituto Italiano di Cultura (IIC), órgão oficial do Governo da Itália, vinculado ao Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro.

– As aulas são com professores nativos da Itália. Um dos objetivos é que esse projeto amplie e, em 2019, a escola oferte Ensino Médio em tempo integral e intercultural, com aulas de italiano e curso técnico de Design – disse o secretário de Educação, Wagner Victer.

O Istituto Europeo di Design (IED) é uma escola internacional e referência em educação e design. Foram formadas duas turmas e, no total, 52 alunos estão participando da atividade. As aulas ocorrem duas vezes por semana, utilizando material didático específico do idioma.

Para a professora de Italiano, Rachele Loth, essa é uma grande oportunidade para conhecer uma cultura.

– É uma janela para um “mundo” que os jovens ainda não conhecem: a Itália – ressaltou a docente.

O professor de Design Artur Kja destaca a chance que os estudantes estão tendo de conhecer um novo modo de perceber a realidade.

– A grande importância do curso é a possibilidade de aprender a pensar como designer, percebendo as novas oportunidades do mundo contemporâneo – afirmou Kja.

Atualmente, a rede estadual conta com cinco escolas interculturais, que oferecem ensino de línguas como Inglês, Francês, Espanhol, Mandarim e Turco, além de duas unidades que têm aulas de Árabe e Coreano.