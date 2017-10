Primeira-dama Sylvia Jane Crivella promove nesta sexta leilão beneficente

A primeira-dama do Rio, Sylvia Jane Crivella, promove nesta sexta-feira (06/10), às 19h, no Palácio da Cidade,um leilão beneficente de 22 ​obras de autoria de nove jovens fotógrafos, moradores de nove comunidades do Rio, que fazem parte do projeto Favelagrafia. A renda arrecadada será dividida entre os fotógrafos e a Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa, no Estácio.

- Além de ajudar uma instituição que apoia crianças com câncer, nosso objetivo é valorizar e prestigiar esses meninos talentosos e também incentivar que outros jovens sigam o mesmo caminho – afirmou a primeira-dama.

As comunidades retratadas são: Santa Marta, Alemão, Borel, Providência, Mineira, Cantagalo, Rocinha, Babilônia e Prazeres. Os valores dos lances iniciais para o arremate das obras, cujas medidas foram produzidas especialmente para o leilão, variam entre R$ 1,2 mil e R$ 2,5 mil.

O projeto Favelagrafia é incentivado pela Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e pretende trazer um novo olhar para as favelas cariocas.