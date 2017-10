Polícia e forças federais fazem operação no Morro dos Macacos, no Rio de Janeiro

As polícias Civil e Militar, com o apoio das forças armadas, da Força Nacional de Segurança e da Polícia Federal, realizam nesta sexta-feira (6) uma grande operação no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O objetivo é cumprir 31 mandados prisão e também mandados de busca e apreensão, contra acusados de envolvimento com o tráfico de drogas.

Até o momento, seis pessoas foram presas. Também foram registrados tiros logo no início da operação, que começou por volta das 5h30 desta sexta-feira, mas ainda não há informações sobre feridos.

De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança, as tropas das Forças Armadas estão responsáveis pelo cerco da comunidade, enquanto os policiais fazem as incursões na favela para cumprir os mandados Judicias. Algumas vias próximas das comunidades, como a Rua Torres Homem e o túnel Noel Rosa, estão interditadas e o espaço aéreo da Zona Norte do Rio foi restringido, mas isso não chega a afetar o funcionamento dos aeroportos.

Disputa

Essa operação, que é mais uma ação do Plano Nacional de Segurança no Rio, tem ligação com o conflito pelo comando do tráfico de drogas na Favela da Rocinha. De acordo com a Polícia Civil, foi do Morro dos Macacos que saiu parte dos criminosos que tentaram invadir a Rocinha, no dia 17 de setembro.

Eles seriam aliados do antigo chefe do tráfico na Rocinha, Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, que está em disputa pelo comando das bocas de fumo da comunidade com o atual líder do tráfico, Rogério Avelino, o Rogério 157, que mudou de facção criminosa recentemente.

Enquanto a ocupação integrada ocorre no Morro dos Macacos, policiais militares do Batalhão de Choque atuam na favela da Rocinha, na Zona Sul da cidade. Em Niterói, o batalhão local ocupa a comunidade do Caramujo.