Governo do Rio paga hoje salário de agosto para mais de 35 mil servidores

Servidores ativos, inativos e pensionistas de todas as categorias do estado do Rio de Janeiro, com vencimento líquido de até R$ 3.322,72, serão pagos nesta sexta-feira (6), após depósito de R$ 100 milhões feito pela Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento. Vão receber os salários referentes ao mês de agosto 32.838 funcionários estaduais.

Além destes, receberão o pagamento integral referente ao mesmo mês 2.838 servidores ativos da Secretaria de Cultura, incluindo o pessoal da Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj), Theatro Municipal e a Fundação Museu da Imagem e do Som (MIS). Com esses depósitos, o estado terá quitado 91,7% da folha de pagamento do mês do funcionalismo público, ou seja, 425.341 servidores.

Permanecerão pendentes os vencimentos de agosto para 38.607 funcionários públicos ativos, inativos e pensionistas, acumulando dívida de R$ 271,2 milhões. O valor líquido da folha do Executivo é de R$ 1,6 bilhão.

Os salários serão depositados ao longo do dia, mesmo após o fim do expediente bancário.De acordo a Secretaria da Fazenda, conforme o resultado da arrecadação estadual, será anunciada, posteriormente, a data do novo depósito para pagamento dos servidores que não tiverem recebido os vencimentos nesta sexta-feira.