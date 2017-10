Van escolar com alunos é sequestrada em São Gonçalo

Na manhã desta quinta-feira (5), uma van escolar foi sequestrada no bairro Jockey, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O motorista e alguns alunos chegaram a ser feitos reféns, mas foram resgatados por policiais militares do 7° BPM (São Gonçalo).

Os policiais fizeram um cerco para recuperar o veículo e resgatar as vítimas. Não foram disparados tiros na ação.

O caso será investigado pela 75º DP (Rio do Ouro).