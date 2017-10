Organização 'Médicos Sem Fronteiras' promove contação de histórias na zona norte do Rio

Para celebrar o Dia das Crianças, a organização humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF) promoverá na Quinta da Boa Vista, na zona norte do Rio, uma contação de histórias. O evento gratuito será apresentado pela Cia do Sol no domingo, 8 de outubro, a partir das 10h, em frente ao zoológico.

Formada pelos atores Gabriel Sant´Anna e Martha Paiva, a Cia do Sol promove há seis anos atividades para o público infantil e, desta vez, adaptou histórias que ilustram de maneira lúdica o tema da ajuda humanitária.

As crianças ficarão com olhos e ouvidos atentos para descobrir como vivem outros pequenos atendidos por MSF em diferentes regiões do mundo, como na história de uma refugiada síria e de um garoto boliviano que vive com a doença de Chagas. A contação será embalada por instrumentos e músicas.

Como num piquenique, o evento será a céu aberto, para que as famílias possam aproveitar a Quinta da Boa Vista, um dos mais bonitos cenários da cidade. Por isso, cangas para forrar o chão e lanches são mais que bem-vindos.

A Médicos Sem Fronteiras (MSF) é uma organização humanitária internacional que leva cuidados de saúde a pessoas afetadas por conflitos armados, desastres naturais, epidemias, desnutrição ou sem nenhum acesso à assistência médica. Oferece ajuda exclusivamente com base na necessidade das populações atendidas, sem discriminação de raça, religião ou convicção política e de forma independente de poderes políticos e econômicos. Também é missão da MSF chamar a atenção para as dificuldades enfrentadas pelas pessoas atendidas em seus projetos.

Serviço: Contação de histórias sobre o trabalho de Médicos Sem Fronteiras

Data: Domingo, 8 de outubro, às 10h

Local: Quinta da Boa vista, em frente ao zoológico

Entrada franca

Classificação indicativa: Livre