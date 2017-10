Delícia Carioca leva gastronomia, moda, arte e cultura ao Arpoador 

Um fim de semana em pleno Arpoador, um dos cartões postais do Rio, e com muitas novidades na quarta edição da feira Delícia Carioca, no Parque Garota de Ipanema, que acontece nos dias 6, 7 e 8 de outubro.

A feira juntará tudo o que o carioca mais gosta: boa gastronomia, muita cerveja Irada gelada, moda, arte, clima familiar e atrações musicais de primeira linha, com bandas e clássicos que dominaram a cena carioca nos anos 80.

Durante os três dias serão mais de 30 food trucks e bike trucks com as maiores e melhores variedades gastronômicas. Estandes de moda e arte - com bijus, roupas, decoração e artesanato – também estarão expondo seus produtos.

As atrações musicais serão um show à parte. O Arpoador, o primeiro lugar a abrigar o Circo Voador, onde surgiram e brilharam bandas de sucesso, nos anos 80, palco de tantas manifestações culturais, receberá shows de Dr. Silvana & Cia., Picassos Falsos, Finis Africae, Banda Tocam Raul. Domingo será a vez de Que bloco é esse? e showzão de Rodrigo Santos. Nas carrapetas, DJs Grão Pissurno e Marcelo Félix.

Programação musical

6 de outubro

18h - DJ Grão Pissurno

19h30 - Banda Toca Raul

21h - Dr. Silvana & Cia

23h - DJ Grão Pissurno

7 de outubro

16h - DJs Marcelo Felix e Grão Pissurno

19h - Picassos Falsos

20h30 - DJ Marcelo Felix

21h30 - Finis Africae

23h - DJ Grão Pissurno

8 de outubro

16h - DJ Grão Pissurno

17h - Que Bloco É Esse?

19h - DJ Marcelo Félix

20h - Show Rodrigo Santos

21h30 - DJ Grão Pissurno

Moana – Sinopse (peça infantil)

Espetáculo infantil 'Moana'

Para a criançada, teatro e espaço infantil: a peça Moana, sobre a princesa da Disney, com o grupo Artistando, será apresentada no sábado (07/10), às 16h. Já para os adolescentes, haverá o Espaço Game.

Sinopse

Moana Waialiki é uma corajosa jovem, filha do chefe de uma tribo na Oceania, vinda de uma longa linhagem de navegadores.

Querendo descobrir mais sobre seu passado e ajudar a família, Moana resolve partir em busca de seus ancestrais, habitantes de uma ilha mítica que ninguém sabe onde é.

Acompanhada pelo lendário semideus Maui, Moana começa sua jornada em mar aberto, onde enfrenta terríveis criaturas marinhas e descobre histórias do submundo.

No sábado e domingo (7 e 8/10) haverá uma feira de adoção de animais.

Um Aulão de Yoga com o professor Luiz Antônio, do Estúdio Equilíbrio em Movimento, acontece também no sábado e no domingo, às 10h, para quem quiser chegar, relaxar e meditar.

Serviço: 4 ª Edição Delícia Carioca

Data: 6 a 8 de outubro. Sexta, das 19h à meia noite. Sábado, das 9h à meia noite. E domingo, das 9h às 23h

Local: Parque Garota de Ipanema (Arpoador)

Entrada franca