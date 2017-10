Crivella reinaugura Vila Olímpica em Vila Isabel: ‘Nada se compara ao sorriso dessas crianças’

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, reinaugurou nesta quinta-feira, dia 5, a Vila Olímpica Artur da Távola, em Vila Isabel. Com mais esse equipamento, chega a 16 o número de complexos esportivos e de lazer com nova gestão contratada. Crivella enfatizou que, mesmo com a queda de arrecadação, a Prefeitura manteve os investimentos em áreas essenciais como saúde, educação e esportes.

- Num momento em que temos uma crise fiscal extraordinária atingindo o estado e ameaçando o município, não atrasamos salários, abrimos diversas clínicas da família, quando nos acusavam da intenção de fechá-las. E hoje também estamos reabrindo uma vila olímpica aqui no pé do Morro dos Macacos, que vai trazer imenso benefício para as crianças e as escolas ao redor. Nada se compara ao sorriso dessas crianças, a alegria que demonstram no olhar com a reabertura da piscina e dos brinquedos - afirmou Crivella, lembrando que esse ano a Prefeitura já pagou R$ 1 bilhão de dívidas herdadas dos Jogos Olímpicos do Rio.

Localizada dentro do Parque Recanto do Trovador, no antigo Jardim Zoológico, a Vila Olímpica oferece à população de Vila Isabel e adjacências, gratuitamente, modalidades como natação, hidroginástica, lutas, dança, futebol, vôlei e atletismo, além de uma programação voltada para pessoas com deficiência (PCD). A subsecretária Municipal de Esporte e Lazer, Patricia Amorim, informou que o espaço vai começar a funcionar a pleno vapor a partir da próxima terça-feira, dia 10.

Crivella com Patricia Amorim na Vila Olímpica de Vila Isabel

- Este é um equipamento estratégico para a região porque é o lugar onde jovens e idosos praticam suas atividades. Estamos muito satisfeitos em devolver este espaço e dar a utilização devida. O grande diferencial é que, após um processo seletivo longo, conseguimos oferecer um contrato de gestão de dois anos, diferente de um emergencial, dando estabilidade para quem utiliza o equipamento ou trabalha nele - disse Patricia.

Participaram do evento cerca de 150 crianças de escolas municipais, integrantes de projetos sociais e moradores da região. Entre os profissionais que vão trabalhar na Vila Olímpica estão professores de educação física, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem e médicos, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e assistentes administrativos.

Para participar das atividades, o interessado deve dirigir-se à vila olímpica, na Rua Visconde de Santa Isabel, s/nº, com duas fotos 3x4, declaração escolar, cópia da identidade ou certidão de nascimento, cópia de comprovante de residência e atestado médico. Mais informações sobre as modalidades, atividades e vagas pelo telefone (21) 3294-8511.