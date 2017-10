Picciani diz que Eduardo Paes será o candidato do PMDB ao governo do estado

Na manhã desta quarta-feira (4), o presidente da Alerj, Jorge Pìcciani, anunciou que o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, será o candidato do PMDB ao governo do estado. Em entrevista à CBN, Picciani criticou a abordagem da secretaria de Segurança, e classificou como tardia as ações do governo durante a invasão da Rocinha por um grupo de criminosos no mês passado.

Sobre as intenções do partido em continuar no comando do governo estadual, Picciani disse que o ex-prefeito é o melhor nome disponível para o partido, e que, o próprio Eduardo Paes já se colocou à disposição da legenda para a disputa do pleito em 2018.

"É o melhor nome que nós temos. Tem impeditivos por conta de contratos de trabalho no exterior até o fim de fevereiro. Já estará disponível em março. O Eduardo me procurou na minha casa há dois domingos para me colocar na qualidade de presidente do partido para se colocar à disposição. É candidato e estará disponível", afirmou o deputado.

Durante a entrevista, Picciani criticou o governador Luiz Fernando Pezão, e disse que o poder público demorou muito para agir durante a invasão de um grupo de criminosos na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio. O presidente da Alerj comentou que as forças de segurança possuíam a informação de que a comunidade seria invadida.

"Como é possível cem bandidos armados com fuzis se deslocarem da Rocinha para outros morros e isso não gera uma reação rápida por parte do governo? Tinha que ter cercado a Rocinha imediatamente. Demorou demais a agir", criticou.

Para Jorge Picciani, o momento pelo qual o Rio de Janeiro passa não é propício para a implantação da política de aproximação das forças policiais do estado.

"O secretário, até por conta da própria formação dele, ainda acredita que a polícia tem que fazer uma política de aproximação. Isso poderia até ser aplicado há alguns anos, mas essa abordagem não é mais possível agora. Como se faz essa tipo de abordagem com bandidos fortemente armados como estão? O momento agora é de confronto", disse.

Após três meses afastado para o tratamento de um câncer, volta a presidir as sessões da Assembleia na tarde desta quarta-feira (4).