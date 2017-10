Guarda Compartilhada é tema de debate  no Midrash

Para muito além das questões práticas e financeiras, não são poucas as questões emocionais que emergem quando há divórcio de casais com filhos. Mesmo quando os pais têm maturidade para tentar preservá-los, não é simples para qualquer uma das partes envolvidas lidar com a separação.

A situação é mais complexa e delicada quando há litígio. Com objetivo de ampliar o debate sobre o tema, a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ) e o Midrash Centro Cultural promovem um bate-papo sobre 'Guarda Compartilhada', no dia 16 de outubro, com participação da juíza de família Andréa Pachá e do psicanalista Sergio Nick.

A juíza Andréa Pachá, que conduziu mais de 20 mil audiências relacionadas às questões familiares, é autora dos livros 'A vida não é justa' e 'Segredos de Justiça', relatos que, inclusive, inspiraram a recente série do Fantástico (TV Globo), intitulada também como 'Segredos de Justiça'.

Sergio Nick é psicanalista, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ). Vice-presidente da International Psychoanalytical Association (IPA), ele é co-autor dos livros 'A Nova Família - Problemas e Perspectivas', 'Psiquiatria e Psicanálise', 'Vida, Morte e Dignidade Humana' e 'Cuidado e Responsabilidade'.

A mediação do bate-papo será feita pela psicanalista e membro da SBPRJ, Gabriela P. Krebs, que comenta: “Há mais de seis anos promovemos esses encontros com convidados de diferentes áreas, sempre abertos ao público e nunca em formato de palestra. Por ser uma conversa informal, a participação da plateia é muito bem-vinda e incentivada. Escolhemos o tema Guarda Compartilhada para o próximo por ter despertado grande interesse em jornada realiza em julho pela SBPRJ.”

O evento é aberto ao público, com taxa de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (universitários). As vagas são limitadas e a compra dos ingressos deve ser feita pelo site www.midrash.org.br ou no local. O Centro Cultural Midrash fica à Rua General Venâncio Flores, 184 – Leblon. O bate-papo começa às 20h.

