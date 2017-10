Governo do Estado lança a campanha Outubro Rosa

Durante todo este mês, a Secretaria de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos realiza uma série de eventos como parte da campanha Outubro Rosa: a Luta é nossa, em conscientização ao câncer de mama.

O Bondinho do Pão de Açúcar recebeu uma iluminação especial para lembrar a causa. O monumento fica iluminado de rosa até o dia 26 de outubro. O objetivo é chamar a atenção da população para a importância do diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama.

– A luta contra o câncer de mama é de todos e a principal arma que temos para enfrentá-lo é a conscientização. Quando o diagnóstico é realizado precocemente, as chances de cura da doença são maiores. Por isso, é fundamental que o assunto seja discutido dentro de casa, com as mães ensinando as filhas sobre a importância do autoexame – disse o secretário de Direitos Humanos, Átila Alexandre Nunes.

Na segunda-feira (2/10), um evento em parceria com o consórcio BRT, no terminal Alvorada, marcou o início da campanha, que este ano vai arrecadar lenços e turbantes para pacientes que lutam contra o câncer de mama. Foram instaladas caixas em pontos de coleta (Terminal Alvorada, Madureira e Jardim Oceânico) para que a população doe os objetos, durante o mês.

Na última semana de outubro, os lenços e turbantes serão doados a pacientes em tratamento. Os doadores poderão deixar uma mensagem de incentivo para as mulheres. Haverá ainda uma oficina de turbantes. O Ônibus Lilás estará na ação, oferecendo assistências social, jurídica e psicológica às mulheres que passarem pelo terminal. Serão distribuídos folhetos com informações e orientações sobre a doença.