Crivella diz que vai reabrir Biblioteca Parque da Rocinha em 20 dias

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, deu início nesta quarta-feira, dia 4, ao processo de reabertura da Biblioteca Parque da Rocinha. Administrado pelo governo estadual, o espaço cultural está fechado desde dezembro do ano passado por falta de verbas. Na parceria com o Estado, Crivella decidiu liberar R$ 1,5 milhão para que a Biblioteca Parque possa ser reaberta em 20 dias.

- Quero agradecer a cooperação com o governador Pezão e também com o secretário de Cultura, (André) Lazaroni, para que juntos a gente possa reabrir esse equipamento, que é muito importante para as crianças. Agora não é só biblioteca. Temos ações aqui da Rioluz, da Conservação, da Geo-Rio, que está cuidando das encostas com risco de desabamento. Temos também a Rio Águas, que está fazendo a cobertura toda do valão e tem outras ações que estão em curso e que são importantes – disse o prefeito, que subiu a pé a Estrada da Gávea.

A Biblioteca Parque da Rocinha tem 1,6 mil metros quadrados, e conta com cineteatro, DVDteca e salas multiusos para cursos. A secretária Municipal de Cultura, Nilcemar Nogueira, comemorou a reabertura do local.

Crivella ao lado dos secretários de Cultura Nilcemar Nogueira e André Lazaroni, e da estudante Gabriela Vitória

- Estou muito feliz de assumir esse compromisso com a comunidade da Rocinha. Missão dada (pelo prefeito) é missão cumprida. Reabrir essa biblioteca é uma questão também de ajudar no desenvolvimento humano a partir da educação e cultura – afirmou Nilcemar.

O secretário de Cultura do Estado, André Lazaroni, informou que a Biblioteca Parque já tem equipes de limpeza e segurança, e que na próxima segunda-feira, dia 9, sai o resultado da licitação da empresa que vai contratar o restante dos funcionários.

- O Estado hoje, infelizmente, está com um atraso enorme em seus pagamentos. A reabertura dessa biblioteca só está sendo possível porque estamos com uma grande parceria com a Prefeitura – explicou Lazaroni.

Crivella fez questão que a estudante Gabriela Vitória, de 16 anos, fosse a primeira pessoa, simbolicamente, a pisar na biblioteca. Na semana passada, quando o prefeito caminhou pelos pontos mais críticos da Rocinha, ela foi atrás e fez o pedido para que o espaço fosse reaberto.

- Sonho ser uma atriz famosa. Fiquei muito feliz que a biblioteca vai reabrir. Muitas crianças precisam daqui. Tenho muito a agradecer ao prefeito – contou Gabriela, que faz cursos de teatro e dança na Biblioteca Parque.

OUTRAS AÇÕES - A Prefeitura tem atuado em outras frentes na Rocinha. A Geo-Rio faz trabalho de contenção em duas encostas com alto risco de deslizamentos, na localidade de Laboriaux. Há ainda obras de reparo no Ciep Bento Rubião e na Escola Municipal Luiz Paulo Horta. Outras ações postas em prática são limpeza e instalação de grades de proteção do principal canal da comunidade, operação tapa-buracos e desobstrução de ralos, além de melhoria da iluminação com a substituição de lâmpadas queimadas ou quebradas. A Comlurb tem feito a coleta diária de lixo e, no sábado passado, realizou uma operação especial na comunidade, em que removeu 137 toneladas de resíduos.