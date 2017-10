Alerj realiza audiência pública sobre ataques a terreiros 

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa (Alerj) realiza nesta quinta-feira (5) audiência pública sobre os recentes ataques de traficantes a terreiros de Umbanda e Candomblé na Baixada Fluminense.

O evento será às 10 horas no plenário do Palácio Tiradentes. Comparecerão ao debate as vítimas de violência; representantes de religiões de matrizes africanas, da igreja católica e protestantes e membros da Polícia Civil, Ministério Público e Defensoria Pública.

Os objetivos serão obter informações sobre as investigações, exigir que os mandantes dos ataques, e não apenas os executores, sejam identificados e responsabilizados e aproximar o diálogo entre as vítimas e o poder público, para que a assistência necessária seja prestada e medidas emergenciais para o enfrentamento da violência.