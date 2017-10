Raquel Dodge dá parecer favorável a restabelecer prisão de Lélis Teixeira

A procuradora-geral da República Raquel Dodge apresentou parecer favorável ao restabelecimento da prisão preventiva do empresário Lélis Teixeira, ex-presidente da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do RJ (Fetranspor), que foi solto em agosto junto com o empresário Jacob Barata Filho, por decisão do ministro do STF Gilmar Mendes.

Dodge aponta no parecer que os motivos que fundamentaram a prisão de Lélis Teixeira são "hígidos" e "apoiados em elementos probatórios, todos idôneos". Para a procuradora, o empresário ostenta "longa habitualidade criminosa", além de enorme influência política e econômica sobre autoridades públicas.

Empresário Lélis Teixeira é acusado de corrupção entre sistema de ônibus do Rio e políticos

Raquel Dodge afirma que outras medidas cautelares aplicadas por Gilmar Mendes não são suficientes, e opina para que o habeas corpus seja negado e que as duas liminares concedidas sejam cassadas, restabelecendo a prisão de Lélis Teixeira. O caso agora será analisado pela Segunda Turma do Supremo.

Lélis Teixeira e Jacob Barata Filho foram presos no processo que investiga o pagamento de propina ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Na ocasião da soltura, determinada por Gilmar Mendes, o juiz Marcelo Bretas ainda determinou novamente a prisão dos dois por outros motivos e, no dia seguinte, o ministro concedeu nova liberdade.

