Primeira-dama Sylvia Jane Crivella visita MultiRio

A primeira-dama do Rio, Sylvia Jane Crivella, visitou nessa segunda-feira (2) a MultiRio - Empresa Municipal de Multimeios, vinculada à Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro.

Recebida pelo presidente Caique Botkay e pelos funcionários Lysbeth Libonati , Thiago Gomide e Eduardo Guedes, o grupo percorreu o núcleo de impressos, computação gráfica e web, conheceu os estúdios de rádio e TV, e assistiu vídeos e animações produzidos na casa.

- Me surpreendi com a empolgação, a criatividade e o talento de todos que trabalham na empresa. Saio daqui orgulhosa de termos na nossa cidade uma estrutura dedicada à educação, cultura e cidadania, com pessoas tão competentes produzindo um conteúdo educativo importantíssimo – disse a primeira-dama.

Inaugurada em 1993, a MultiRio utiliza-se de uma plataforma digital na qual as diferentes mídias – TV (canal 26 da NET), Web TV, Web Rádio, Portal, pen card e impressa – interagem, diversificando as possibilidades de acesso aos seus produtos e oferecendo à escola pública da cidade do Rio e à população em geral, em tempo real, o que há de mais atual em produções e interfaces educativas.

Para acessar as criações da MultiRio, visite o site http://www.multirio.rj.gov.br. São 6 mil títulos de vídeos, podcasts, matérias jornalísticas, publicações, animações, livros infantis com realidade aumentada, jogos digitais interativos, séries com conversão para 3D, vídeos em realidade virtual e simulações holográficas.