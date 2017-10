Crivella abre campanha de cirurgias de lábio leporino em Vila Isabel

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, abriu nesta segunda-feira, dia 2, a 3ª Campanha Nacional de Fissura Labiopalatina (o chamado lábio leporino), no Hospital Municipal Jesus, em Vila Isabel, Zona Norte da cidade. Ao todo, 34 cirurgias estão previstas em pacientes dos hospitais municipais Jesus e Nossa Senhora do Loreto, na Ilha do Governador. O objetivo é reduzir o tempo de espera nas filas pela cirurgia.

- Aqui estão reunidos a Uerj, UFRJ e o Loreto, sob a liderança do Hospital Municipal Jesus. Também estamos com o apoio de uma ONG americana chamada Smile Train. Tudo isso para atender dezenas de crianças, não só do Rio, mas também de outros municípios ao redor, e até do Norte Fluminense. (Estamos) devolvendo a elas o sorriso e a alegria de viver – afirmou Crivella.

A cada ano, cerca de 4.300 crianças nascem com fissuras no Brasil. A secretária Karine Pires Barreto de Almeida descobriu ainda na gravidez que sua filha Manuella, agora com quatro meses, nasceria com lábio leporino. Como mora em Campos, no Norte Fluminense, ela teve que largar o trabalho para cuidar da criança.

- Seu mundo cai, né? Toda mãe quer que o filho nasça perfeito. Começamos o tratamento há dois meses e fomos muito bem acolhidas aqui no hospital. Graças a Deus está dando tudo certo.

A campanha é promovida pela ONG Smile Train, organização mundial sem fins lucrativos para a causa da fissura, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e a Fundação Ideah.