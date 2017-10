Prefeito de Búzios denuncia serviço de energia do município

Búzios tem sofrido com o precário serviço de energia elétrica há anos, com alguns momentos de melhoria, mas nos últimos dias e, mais especificamente, neste final de semana a situação se agravou. A população do bairro da Rasa foi para a estrada neste domingo (1°), para chamar a atenção pública para o que vem ocorrendo na região turística. Em conversa com o JB por telefone, o prefeito do município, André Granado, falou sobre como a legislação atual permite que a concessionária de energia preste um serviço precário e apontou para a necessidade de mobilizar forças no Estado para reverter o quadro.

"Este é um problema crônico que ficou apenas temporariamente resolvido. Não é uma novidade. A qualidade do fornecimento de energia elétrica sempre foi ruim. A legislação, de certa forma, facilita que ela seja de qualidade ruim, porque há prazos largos para solucionar o problema. É necessário que se revise a legislação", sugere André Granado.

O prefeito de Búzios ressalta que o valor cobrado pelo kilowatt/hora da concessionária é alto, e não corresponde com a qualidade do serviço, que registra quedas frequentes. "A concessionária presta serviço em outros municípios, e esta situação pode ser averiguada neles também. Há picos de energia constantemente. Aqui em Búzios, foi feito um projeto a partir de 2012, de cidade inteligente, pelo qual foi proposto que não haveria mais problemas, e isso não ocorreu até hoje. Ficou no papel, não se concretizou."

>> Enel subleva Búzios

Destino turístico sofre com fornecimento de energia elétrica

De acordo com André Granado, nas últimas semanas, a situação vem se agravando. No passado, a população chegou a queimar um carro da Ampla. Hoje, está nas ruas, de forma pacífica. "Não teve depredação hoje, mas corre o risco de isto voltar a acontecer, e ainda acabar acontecendo uma tragédia. A população está revoltada, as geladeiras sem energia estão estragando os produtos, por exemplo, e já há um histórico."

O prefeito ressalta ainda que a administração municipal tem tido reuniões frequentes com a concessionária de energia, mas que há "muita dificuldade de relacionamento". "A empresa tem a filosofia dela, se baseia na lei, no sentido de cumprir os prazos que estão estipulados, mas não tem qualidade no serviço prestado, que se reduziu muito."

Granado sugere que se estipule multas pesadas e uma nova licitação, para que o município, e ainda outros do Estado, possam contar com uma empresa que tenha compromisso com qualidade e eficiência. "Ela está preocupada em ter resultados, mas tem que ter preocupação com qualidade também."

Um caminho, sugere, seria convidar deputados e municípios para fazer uma denúncia e tomar uma medida imediata. "Não temos mais como protelar, precisamos de uma medida imediata, para que a gente possa evitar o sofrimento da população. O verão está chegando. Imagina a situação, com turistas, moradores sem energia, uma obstrução da estrada, tudo isto traz consequências para a economia local."

Confira nota do prefeito:

Prezados amigos,

Diante das últimas ocorrências com interrupções do fornecimento de energia em vários bairros de Búzios, seguida de demora excessiva para restabelecimento do serviço, o que vem gerando grande descontentamento na população afetada, tendo motivado manifestações, inclusive com interrupção da estrada RJ 102 (principal acesso à Búzios).

Informo que a Prefeitura de Búzios está solidária as pessoas que sofrem com está situação e que a partir de amanhã 02/10/2017, estaremos tomando todas as providências jurídicas e políticas, para que sejam aplicadas multas severas na concessionária, inclusive iniciaremos uma discussão para buscarmos a sua substituição, muito obrigado.

André Granado

Prefeito de Búzios