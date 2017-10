Crivella visita feirão de venda de imóveis para servidores públicos

O prefeito Marcelo Crivella participou, neste sábado (30/09), da abertura do "Habita Mais", feirão de imóveis para servidores públicos municipais e das Forças Armadas. O evento, no Centro Cultural Ação da Cidadania, na Região Portuária, acontece nesse fim de semana, das 9h às 18h.

Entre as vantagens que o servidor encontrará no "Habita Mais" estão as taxas de juros especiais, imóveis com desconto, possibilidade de imóvel mobiliado, bancos no local para financiamento imediato, oportunidade para isenção de escritura e ITBI, cadastramento para projetos do Minha Casa Minha Vida etc.

- A prefeitura tem a meta de que nenhum servidor nosso pague aluguel. Por isso, esse esforço todo de mudar a legislação e também de promover essas feiras - afirmou Crivella, referindo-se à revisão do Código de Obras do Município.

O secretário municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, Índio da Costa, disse que a iniciativa faz parte do esforço da prefeitura para também gerar emprego na cidade.

- A ideia é que o servidor possa ter crédito mais barato, acesso à moradia própria, que saia do aluguel. A gente pegou a prefeitura com o Previ-Rio e o Funprevi com dificuldades financeiras. A ideia do prefeito era abrir a carta de crédito, mas já que não tem como reabrir a carta de crédito a gente pensou em avançar com esse feirão, que dá oportunidade ao servidor de comprar o seu imóvel a um preço subsidiado, mais barato no pagamento. Afinal de contas, tem a garantia ao banco de que vai receber pelo salário do servidor, que na Prefeitura do Rio é pago em dia.

Além dos servidores públicos da capital e das Forças Armadas, o evento contará com a adesão dos servidores das cidades de Nova Iguaçu, Mesquita, São Gonçalo e São João de Meriti. A Prefeitura esclarece que a feira está aberta também a quem não é servidor municipal. Há oportunidades em toda a Região Metropolitana.

Em 2015, ano da primeira edição do evento, o "Habita Mais" ofereceu facilidades para a compra de 20 mil unidades e movimentou cerca de R$ 100 milhões. Um total de 18 mil pessoas participaram do evento naquela ocasião.

Mais cedo, Crivella participou da Caminhada pela Paz, em Bangu. O evento reuniu cerca de três mil pessoas pelas ruas do bairro.

Ofertas de imóveis:

ZONA NORTE: Andaraí, Cachambi, Del Castilho, Engenho Novo, Irajá, Maria da Graça, Olaria, Pavuna, Penha, Piedade. Rocha Miranda, Rocha, São Cristóvão, Sulacap, Tomas Coelho e Vila da Penha.

ZONA OESTE: Campo Grande, Camorim, Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes.

OUTROS MUNICÍPIOS: Belford Roxo, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaboraí, Macaé, Niterói, Nova Iguaçu, Resende, Rio das Ostras e São Gonçalo.