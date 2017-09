Polícia Militar dá início à Operação Verão nas praias do Rio

A Polícia Militar (PM) inicia a partir deste sábado (30), a Operação Verão 2017-2018 para aumentar a segurança em toda orla carioca. A ação será integrada entre a Polícia Militar, Guarda Municipal e as secretarias municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Especial de Ordem Pública e de Transportes.

A PM atuará com 800 policiais de diferentes unidades. O efetivo vai patrulhar desde a Praia do Flamengo, na zona sul, até a Praia do Recreio dos Bandeirantes, no outro extremo da cidade, na zona oeste do Rio.

De acordo com a corporação, o esquema contará com o apoio de dois carros de comando móvel que ficarão baseados nas praias do Arpoador e da Barra da Tijuca. As unidades receberão, em tempo real, imagens transmitidas pelo helicóptero. A tecnologia vai agilizar o deslocamento de viaturas e policiais quando necessário. O sobrevoo do helicóptero cobrirá toda a orla da cidade.

Estão planejadas abordagem a veículos, com atenção especial a ônibus, ao longo do dia. Os policiais vão revistar passageiros e, em caso de suspeita de menores em situação de risco, haverá o apoio da Secretaria Municipal Assistência Social e Direitos Humanos que será responsável por avaliar a situação de vulnerabilidade dos menores. Para facilitar a comunicação e a integração nas ações, a PM irá atuar na mesma frequência de rádio com a Guarda Municipal.

Na areia vão atuar policiais do Batalhão de Policiamento em Grandes Eventos capacitados para trabalhar em aglomerações e com armamento não letal e uso progressivo da força.