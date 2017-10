Nélida Piñon é a convidada da 13ª edição do Encontro com Territórios

A imortal Nélida Piñon, é a convidada da 13º edição do Encontro com Territórios, na Biblioteca Estação Leitura, localizada na estação Central do MetrôRio.

O encontro será realizado no dia 11 de outubro, às 19h30, e terá como tema o 'Livro das Horas', da editora Record obra que se aproxima de uma autobiografia ao reunir algumas memórias da escritora.

O bate papo será comandado pelo poeta Christovam de Chevalier. Em seguida, a escritora vai autografar 80 exemplares, que serão distribuídos gratuitamente aos participantes do encontro e leitores da biblioteca.

Na galeria Arte e Literatura, anexa à biblioteca, os visitantes poderão visitar também a exposição que será inaugurada 'Nélida Piñon a imaginação, a emoção e a palavra', composta por fragmentos literários do 'Livro das Horas' e 12 imagens de um ensaio fotográfico realizado em Holambra, conhecida como a Cidade das Flores.

As fotografias são da diretora executiva do projeto, Cristina Oldemburg.

“Sempre quis homenagear esta mulher incrível com um projeto de imagens que refletisse a admiração que sinto por ela”, afirma Cristina Oldemburg, acrescentando que, além de visitar a exposição, após o bate papo o público poderá levar o livro autografado por Nélida Piñon.

“A missão da nossa biblioteca é promover a leitura através de vivências artísticas que aproximem o leitor da obra literária, estimular o pertencimento do livro, formar novos leitores, formar plateia para debate e criar pensamento crítico sobre questões que fazem parte do nosso cotidiano. O sentimento do pertencimento do objeto livro é fantástico, pois a grande maioria dos leitores da Biblioteca Estação Leitura não tem recurso para comprar uma obra literária. Eles esperam ansiosos pelo evento”, conta ela, destacando que os participantes também contarão com o acervo disponível para empréstimo.

Em seu 'Livro das Horas', Nélida Piñon faz uma narrativa comovente e sensível

O Livro de horas foi uma obra de devoção criada por devotos no final da Idade Média. Em geral, continha o calendário das festas e dos santos, as Horas da Virgem, da Cruz, do Espírito Santo e dos mortos (Liturgia das Horas), as orações comuns e os salmos penitenciais.

Em seu 'Livro das Horas', Nélida Piñon faz uma narrativa comovente e sensível, revivendo memórias afetivas que emergem a partir de um vertiginoso turbilhão de lembranças e emoções.

E a cada página lida fica claro ao leitor que independente de sua vivência ou da riqueza de suas lembranças, sua história de amor sempre foi uma só: com a palavra.

Serviço: Encontro com Territórios 'O Livro das Horas'

Data: 11 de outubro, às 19h30

Local: Biblioteca Estação Leitura, na Estação Central do MetrôRio

Evento gratuito

* Para recebimento do livro, serão distribuídas 60 senhas, que devem ser retiradas duas semanas antes do evento, na biblioteca Estação Leitura, localizada na estação Central do MetrôRio. No dia do evento, apresente-a no mesmo local e receba seu livro para participar da sessão de autógrafos.