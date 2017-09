Linha 1 do VLT terá operação diferenciada no final de semana

A Linha 1 do VLT (Santos Dumont-Rodoviária) terá operação diferenciada neste final de semana (30/09 e 01/10), das 19h à meia-noite, por conta de manutenção programada na região da Gamboa. Serão realizados passagem de cabos e testes de sistema necessários à extensão da Linha 2 até a Rodoviária.

A circulação será parcial, entre Santos Dumont e Parada dos Navios, nos dias e horários indicados. As últimas viagens com percurso completo na Linha 1 sairão, às 19h, dos terminais Rodoviária e Santos Dumont às 19h. Agentes e mensagens no mobiliário urbano das paradas vão orientar os usuários sobre a alteração na operação.

Não haverá mudanças na operação da Linha 2.