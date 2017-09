Integração Metrô+BRT custará R$ 6,20 a partir deste domingo

O MetrôRio concederá, a partir deste domingo (1/10), mais um desconto na tarifa de integração para os sistemas de Metrô e BRT.

Com isso, os usuários passarão a pagar R$ 6,20 para usar os dois modais, utilizando qualquer cartão RioCard cadastrado, com intervalo de até duas horas entre a conexão. Essa redução de 30% está sendo concedida apenas pelo metrô, já que o BRT não concordou em conceder um desconto superior ao existente hoje (11%).

Atualmente, a tarifa integrada custa R$ 7, o que representa uma economia de R$ 0,90 por passagem. Com a medida, o passageiro economizará R$ 1,70 por viagem ou aproximadamente R$ 75 mensalmente para usar os dois modais (média de 22 dias úteis). Isso porque nesta integração a passagem do metrô passará de R$ 4,30 para R$ 3. Esse benefício não envolve subsídio público.As estações de metrô que fazem integração com o BRT são Jardim Oceânico (Linha 4), na Barra, e Vicente de Carvalho (Linha 2).

Para ter direito ao benefício, o usuário deve adquirir o cartão e realizar o cadastro nos postos de atendimento da RioCard ou por meio do site www.cartaoriocard.com.br.

Expansão

– O Governo do Estado investiu na expansão das linhas metroviárias, criando as condições para a oferta de tarifa integrada que possibilitem cada vez mais o acesso ao transporte de alta capacidade. Essa iniciativa do MetrôRio está amparada nos estudos da concessão – ressaltou o secretário de Transportes, Rodrigo Vieira.

Paralelamente à questão tarifária, o Estado e a Prefeitura têm discutido medidas para promover cada vez mais a integração do transporte urbano. Entre elas está a integração das linhas de condomínios da Barra à Linha 4, utilizando a infraestrutura de baias já disponível no Jardim Oceânico.